Youp van ’t Hek zegt ’een beetje sorry’ voor MeToo-column

„Dat mensen boos waren over die column, dat snap ik. Een beetje sorry mag ik wel zeggen”, reageert Van ’t Hek maandagavond bij Pauw over zijn column die zaterdag 29 september in NRC verscheen. „Iedereen denkt nu dat ik voor die Kavanaugh ben, dat is niet zo, dat vind ik net zo’n lul met vingers als iedereen.”

„Maar die mevrouw (Christine Ford, red.), dat vind ik zo’n onbedaarlijke muts, daar geloof ik niets van. En nog steeds niet. Dat verhaal van ’ik was 15 en bijna dood’, maar ze weet niet meer waar het gebeurd is. Dat vond ik onzin en dat heb ik iets te hard opgeschreven”, verklaart hij. „Ik snap dat ze mij een lul vinden.”

Kavanaugh werd in juli door president Donald Trump voorgedragen als rechter in het Federaal Hooggerechtshof, het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Sindsdien werd hij door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik.