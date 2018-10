Sylvia Hoeks: het Brabantse zit altijd in me

Hoeks schitterde in 2017 in Blade Runner 2049. Sindsdien is de ster van Hoeks, geboren 1 juni 1983 in Maarheeze, internationaal rijzende. Eind deze maand gaat The Girl in the Spider’s Web in Nederland in première. De film is gebaseerd op de boekenserie Millennium van Stieg Larsson.

De actrice staat erom bekend dat zij zich zeer intensief voorbereidt op haar rollen. „Volledig voor iets gaan heeft vaak een negatief imago, alsof je te streberig bent, maar zo zie ik het helemaal niet. Waarom zou je nalaten om je best te doen, als je het graag doet en er zoiets moois van kunt maken?”, zegt Hoeks.

Sinds Blade Runner krijgt Hoeks meer interessante rollen aangeboden. „Ik krijg en heb nu de luxe om projecten te kiezen waar ik echt achter sta. Het vertellen van mooie verhalen is voor mij waar acteren om draait. Op mijn privéleven heeft het minder invloed. Ik heb nog steeds dezelfde vrienden en dezelfde relatie. Het enige wat soms lastig is, is al het reizen. Ik woon al een tijdje in Los Angeles, maar ben er zelden.”