Weinstein: ’ik was een pionier voor vrouwen’

„Ik heb meer films geproduceerd die door vrouwen zijn geregisseerd en over vrouwen gingen dan elke andere filmmaker”, aldus Weinstein, die door tientallen vrouwen wordt beschuldigd van seksuele misdragingen, variërend van intimidatie tot verkrachting. „En dan heb ik het over dertig jaar geleden. Niet over nu, nu het hip is. Ik deed het als eerste, ik was een pionier.”

In zijn eerste interview in meer dan een jaar stelt de oud-producent dat zijn levenswerk is verdampt door de vele beschuldigingen, een onderwerp dat hij verder vermijdt. Hij stelt alleen dat ’door wat er is gebeurd’ zijn wapenfeiten in de filmwereld zijn vergeten.

Begin januari gaat een rechtszaak tegen Weinstein van start rond vijf gevallen van seksueel misbruik. Volgens de New York Times werkt hij aan een schikking met een flink aantal andere beschuldigers. Daar zou een bedrag mee gemoeid zijn van ruim 22 miljoen euro.

