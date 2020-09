Kim Kardashian machteloos na nieuwe uitbarsting Kanye

„Kim had geen idee dat hij weer iets zou tweeten”, vertelt een bron aan People. „Ze zag de tweets en zei: ’Serieus? Opnieuw?’ Ze doet er alles aan om hem te ondersteunen, maar hij moet dat zelf ook doen. Hij moet er zelf voor zorgen dat hij gezond blijft, ze kan hem niet dwingen zijn medicijnen te nemen. Ze kan hem niets laten doen wat hij niet wilt. Voor zo’n krachtige vrouw voelt ze zich erg machteloos, ze haat het. Ze houdt heel veel van Kanye, maar hij beseft gewoon niet hoeveel verdriet hij haar doet.”

Kanye gaat alweer de hele week tekeer op Twitter over zijn strijd tegen platenlabels. Hij wil af van zijn contracten en vindt dat artiesten vrij moeten zijn en geen ’slaven’ van de muziekindustrie. Ook leek hij op een Grammy Award te plassen. De rapper, die kampt met een bipolaire stoornis, schreef vrijdag aan zijn dochter North dat hij een oorlog aan het voeren was en zijn leven riskeerde. „Als ik word vermoord laat de witte media je dan niet vertellen dat ik geen goede man was. Wanneer mensen dreigen om je uit mijn leven te halen, weet dan dat ik van je hou”, schreef hij in een inmiddels verwijderde tweet.

Kim zou zijn nieuwe tirade ’ontmoedigend en moeilijk’ vinden. „Ze is aan het einde van haar Latijn. Hij is van zijn medicijnen af. Hij beloofde dat hij ze zou blijven gebruiken. Na de laatste discussie met Kim heeft hij gezegd dat hij zijn medicijnen zou blijven slikken en dat hij er hard aan zou werken om zijn impulsen onder controle te houden. Hij heeft heel veel dingen beloofd. En nu worden die beloftes gebroken, minder dan een maand later. Het is steeds weer hetzelfde. Hij begeeft zich nu op glad ijs en Kim probeert echt te beslissen wat ze moet doen om niet alleen de kinderen te beschermen, maar ook haar eigen verstand. De hele zaak is ontmoedigend en moeilijk voor haar.”

Kim en Kanye trouwden in 2014 en hebben samen vier kinderen. Tijdens eerdere uitbarstingen ontstonden ook geruchten dat de twee zoude scheiden.