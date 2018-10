Wim Anker: ’Een kat in het nauw maakt rare sprongen’

Anker benadrukt in de reactie die hij gepubliceerd heeft op de website van zijn advocatenkantoor nogmaals, dat er echt geen afspraken zijn gemaakt over dat zowel Douwes als Jerry Afriyie aan tafel zou zitten. „Kennelijk moeten afspraken schriftelijk worden bevestigd.” Twan zou bovendien in de studio zijn woord hebben gegeven dat dit ook echt niet zou gebeuren. Ook stoort het hem dat het gesprek helemaal niet ging over de rechtszaak, maar des te meer over de Zwarte Pieten-discussie. „Wim Anker is gebruikt als lokeend om Jenny Douwes naar de studio te krijgen.”

Anker voelt zich in zijn eer aangetast nu de presentator na een reactie in de uitzending van RTL Boulevard van zaterdag, maandagavond opnieuw reageert, nu bij RTL Late Night. „Hij schaadt opnieuw de naam en integriteit van Wim Anker en het kantoor. Dat is de reden voor deze tweede reactie. Twan Huys vertelde dat hij na alle ophef nog geslapen had als een roos. Dat geldt echter niet voor Wim Anker, helaas.”

De advocaat laat tot slot weten dat dit de laatste keer is dat hij zal reageren op de hele kwestie. „De zaak is al voldoende opgeblazen. Onze eindconclusie is: een kat in het nauw maakt rare sprongen!”

