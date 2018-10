Lilly Becker valt Boris aan

„Een man zou de moeder van zijn kind altijd moeten respecteren”, schrijft Lilly op Instagram. „Het maakt niet uit wat er speelt, onthoud altijd dat zij alles doet wat ze kan om zijn kind op te voeden en lief te hebben zoals niemand anders dat kan.”

Om extra duidelijk te maken dat ze vindt dat Boris het af laat weten, gaat ze verder: „Zeker wanneer hij haar helemaal niet helpt, ook niet op financieel vlak.”

Boris en Lilly gaven elkaar in 2009 het jawoord, in 2017 ging het stel uit elkaar. De afgelopen maanden zijn de twee in een ware vechtscheiding beland en strijden zij om de zorg van hun zoon Amadeus.

Ⓒ Instagram