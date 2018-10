'BZV-boer Marnix gespot met blonde vrouw'

Marnix is namelijk gespot op de paardenmarkt in Zuidlaren en aan zijn zijde was een blonde vrouw te zien. De foto is een beetje onduidelijk, maar het zou zo maar kunnen dat het om Willemijn gaat. Zij is blond én in het programma nog steeds in de race om het hart van Marnix te veroveren.

De gemeente Tynaarlo plaatste de foto zelf op Facebook. „Marnix is een vaste bezoeker van de markt: al zeker twintig jaar komt hij naar de paarden kijken én een lekker bakkie koffie scoren”, zo melden ze bij het kiekje.