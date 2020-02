Plaatst André Hazes een tekst die alles zegt?

De songtekst die hij deelt is een nummer van Mötley Crüe met een titel die niet misstaat voor het recente inzicht dat André Hazes ergens op Curaçao moet hebben opgedaan: Home sweet Home. Met de emoji van een persoon die zich uitspreekt en twee hartjes erbij lijkt André de tekst op zichzelf te betrekken. „Mijn hart is als een open boek, voor de hele wereld te lezen. Soms houdt niets me meer bij elkaar.” Zeggen de daaropvolgende woorden ook iets over zijn intenties richting zijn gezin? „Ik ben op weg, ik ben op weg. Home sweet home.”

Wie de verdere tekstregels erbij zoekt, zou er zelfs een verborgen boodschap richting zijn al dan niet ex-vriendin Monique in kunnen lezen. Het past immers één op één bij al het drama uit zijn recente leven, dat begon toen hij 9 november liet weten te breken met zijn vriendin en moeder van zijn zoontje Dré, om een dag later te verkondigen dat hij nieuwe liefde had gevonden bij Bridget Maasland. Er is een hoofdpersoon die ver weg moest lopen, een dromer is met een hart van goud, die ’ teveel romantische dromen heeft gezien’. Een hoofdpersoon die de toehoorder vraagt dit lied te accepteren, zodat die zich nooit meer in de steek gelaten hoeft te voelen. Om vervolgens te vragen of die hem weer in zijn hart wil sluiten.

Ondertussen laat Bridget met een meer prozaïsche tekst in haar Instagram Stories weten vandaag binnen te blijven. Vanwege het weer buiten, lijkt de regenwolk die ze erbij zette, te suggereren. Al zou het ook haar poëtische vertolking kunnen zijn van de donkere wolken die over haar liefdesleven trekken nu zij door André zo meedogenloos aan de kant werd gezet.