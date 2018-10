Amy Schumer: ’Het is klote om een vrouw te zijn’

„Het is echt klote om een vrouw te zijn. Het is gewoon heel moeilijk...”, vertelt Schumer aan Bang Showbiz. „We worden altijd geseksualiseerd, zelfs als geslacht er niets mee te maken lijkt te hebben. Ik heb echt te doen met sexy meiden, want mannen kunnen daar helemaal niet mee omgaan. Je kunt nooit een normaal gesprek hebben, er wordt meteen geflirt en je wordt anders behandeld.”

De actrice gaat verder met een relaas over de constante angst voor geweld waarin vrouwen moeten leven vanwege de ’duizelingwekkende hoeveelheid aanrandingen’. Volgens haar hebben mannen geen enkel besef van wat vrouwen iedere dag weer moeten doorstaan. „Eén op de zes vrouwen maakt melding van seksueel misbruik”, vertelt ze in een podcast van Dax Shepard. „In werkelijk zijn het er één op de drie. Het is niet dat we ons afvragen óf het gebeurt, maar wanneer.”