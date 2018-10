Meghan draagt oorbellen van prinses Diana

Diana droeg de oorbellen tijdens een bezoek aan Canada in 1986. Op die dag droeg zij ze met een blauwe outfit en was ze met prins Charles in de stad Prince George, waar ze onder andere een boom plantten. Ook droeg Meghan dinsdag een armband die ooit van Diana was.

Meghan en Harry bezochten onder andere een dierentuin en het Sydney Opera House.

Ⓒ Hollandse Hoogte