Drake droomde van sprookje met Rihanna

Drake en Rihanna hadden een knipperlichtrelatie tussen 2005 en 2016. Hoewel de liefde tussen hen inmiddels is geblust, is Drake ’teleurgesteld’ dat hij geen sprookjesleven met haar leidt. Hij had haar graag gezien als de moeder van zijn kinderen.

„Terwijl het leven je steeds verder brengt en je leert van je eigen lessen, realiseer ik me nu dat ik niet in de situatie terecht ben gekomen waarin ik een sprookje beleef. Niemand die zegt ’Oh Drake heeft een gezin met Rihanna en zijn leven is zo perfect’. Ik wilde dat wel echt”, vertelt Drake in een interview met LeBron James.