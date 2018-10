Chris De Burgh in Carré

Tijdens deze Classic Albums Tour speelt De Burgh twee van zijn meest bijzondere albums, achter elkaar en in zijn geheel live. Het gaat om de albums Into The Light en Moonfleet & Other Stories die samen 36 nummers en 122 minuten muziek omvatten, die Chris tijdens het concert in zijn geheel zal uitvoeren met zijn volledige band.

„De één is mijn meest succesvolle album wat verkoopaantallen betreft, en bij de ander heb ik vooral bij het schrijven en opnemen ervan bijzonder genoten”, legt hij uit.

Lady In Red

De voorverkoop van dit bijzondere concert start vrijdag. Op het album Into The Light uit 1986 staat zijn bekendste nummer The Lady In Red. Het was de compositie die hem uiteindelijk als een bekende singer-songwriter over de hele wereld vestigde en sindsdien een onmiskenbare klassieker is geworden. Het is nog steeds een van de meest gedraaide nummers wereldwijd.