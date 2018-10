Johan Vlemmix zet huishoudster te koop

„Huishoudster, leuk gekleed, niet vooruit te branden maar wel leuk en lief. Ze zit de gehele dag mooi te wezen, ze mag weg”, zo luidt de advertentie van Johan Vlemmix op Marktplaats. Huishoudster Eva, één van de beruchte (seks)poppen die Johan wilde gaan verkopen, is in een week tijd al meer dan dertienhonderd keer bekeken. Dat meldt Brabants Dagblad.

Patricia Paay eiste een schadevergoeding van 30.000 euro van de bekende ondernemer uit Eindhoven, omdat hij ook van haar een pop wilde verkopen, waarna de verkoop stil kwam te liggen. „Sindsdien zit Eva hier werkloos aan tafel, ze zit mooi te wezen, maar ze doet helemaal niets. Tijd om te vertrekken en ook tijd om een niet zo leuke periode af te sluiten!” verklaart Vlemmix aan de Brabantse krant.

’Versailles’ van Eindhoven

Het zal dus een stuk leger worden in huize Vlemmix. Wellicht dat de Eindhovenaar daarom zijn enorme villa openstelt voor publiek. Wie benieuwd is naar hoe zijn woning er nu écht uitziet, kan zich in het weekend van 19, 20 en 21 oktober vergapen aan het zelfbenoemde ’Versailles’ van Eindhoven.

De volledig in Rococo-stijl ingerichte villa aan de Anthony Fokkerweg bevat nog alle kenmerken en originele karaktereigenschappen van de eerste bewoner. Tijdens de tour vertelt Johan over de geschiedenis van zijn villa om daarna samen te borrelen in het originele jaren-50 café: ’Oud-Woensel’ wat door de eerste eigenaar van het huis volledig is nagebouwd in het souterrain van de villa.