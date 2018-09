’Nieuwe man in leven Sabia’

Rondom de villa in Hamburg, waarvan eerder een rechter oordeelde dat Rafael opdraait voor de achterstallige huur van 43.000 euro, is zij gezien met een onbekende man. Sabia had het erg naar haar zin, want ze waren druk bezig met lachen en flirtten erop los. Ook raakten ze elkaar veel aan, zoals te zien is op de foto’s geschoten door een Duitse paparazzo, Darius.

Darius vertelt aan Shownieuws: „Het zag er niet uit als twee mensen die elkaar net kennen.” Hij laat weten dat Sabia’s kinderen, Amaya (7) en Daamin (5) ook aanwezig waren.

„Sabia en hij hebben een balspelletje gespeeld. En Sabia heeft de bal over het hekje geschoten en kon hem niet vinden. Toen kwam haar ’vriend’ en die heeft geprobeerd de bal te vinden”, aldus de fotograaf die vervolgens toevoegt dat het op de foto’s lijkt alsof ze elkaar daarna zoenden.

Het is ruim twee jaar geleden dat Sabia en Rafael uit elkaar gingen. Eerder dit jaar liet ze weten voorlopig niet met de liefde bezig te zijn. Zo vertelde de voormalig voetbalvrouw aan Bild: „Mijn voormalige partners waren allemaal erg bezitterig. Als vrijgezel heb je daar geen lastg van en kan ik mezelf weer eens zijn.”