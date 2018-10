Keira Knightley: Assepoester komt er niet in

„Assepoester wacht totdat een rijke man haar komt redden. Niet doen. Red je zelf.” Ook de Kleine Zeemeermin strookt niet met de waarden van Knightley. „Ik hou echt van deze film. De liedjes zijn geweldig, maar je gaat toch niet je stem opgeven voor je man..”

Niet alle Disneyfilms zijn verboden. „Finding Dory is favoriet bij ons.”

De bezwaren van Knightley zijn opmerkelijk in het licht van haar nieuwste film The Nutcracker & The Four Realms, want dat is de nieuwste film uit de Disneystal.