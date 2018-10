Lady Gaga en Christian Carino verloofd?

Lady Gaga en Christian zijn namelijk verloofd, zo verklapte de zangeres zelf tijdens een feestje van Elle in Los Angeles. Tijdens haar speech bedankt Gaga „haar verloofde Christian.” Dat meldt People.

Het stel is sinds begin vorig jaar samen. Voor Lady Gaga is het niet de eerste keer dat ze verloofd is. Voor Christian was ze dat met Taylor Kinney, maar de twee gingen in de zomer van 2016 uit elkaar.