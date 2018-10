Job, Joris en Marieke maken kans op Emmy Award

Kop Op vertelt het absurde verhaal over de drie vrienden, Sef, Wesley en Marjolein die door middel van een magische wasmachine per ongeluk van hoofd verwisselen en een dag als elkaar door het leven moeten gaan. Hierdoor belanden de vrienden in komische maar ook leerzame situaties, want hoe is het om als jongen een dag een meisje te moeten zijn, of om terecht te komen in een gezellige familie van Marokkaanse afkomst?

De stemmen van de drie vrienden werden ingesproken door Nasrdin Dchar, Steye van Dam en Paulien Cornelisse. Kop Op is gemaakt samen met Viking Film en de VPRO.

Nederland doet het doorgaans goed bij de International Emmy Kids Awards; vorige jaar waren vier Nederlandse programma’s genomineerd. De laatste jaren ontvingen drie Nederlandse programma’s daadwerkelijk een prijs: de telefilm Rabarber, de serie Kasper en de Kerstengelen en de korte film Alles mag, over een jongen die ervan droomt bij de majorettes te gaan.

Job, Joris en Marieke uit Utrecht maken al jaren veelgeprezen animatiefilms. Hun A Single Life werd in 2015 genomineerd voor een Oscar.