ChildsPlay tekent contract bij Giorgio Tuinfort

Tuinfort werkte al op jonge leeftijd voor een aantal bekende artiesten, zoals Replay, Afrojack en Edsilia Rombley. Maar niet alleen vaderlandse artiesten deden een beroep op zijn vaardigheden. Hij werkte op internationaal niveau met en voor artiesten als David Guetta, Michael Jackson, Gwen Stefani, Avicii en Lionel Richie.

Hij werd vier keer genomineerd voor een Grammy Award en won die prijs ook twee keer. Hij won maar liefst 23 keer de prestigieuze BMI Songwriter Award. Tuinfort verdiende de Buma Export Award (een prijs toegekend aan Nederlandse componisten die de meeste platen in het buitenland verkochten) en ontving ook de Gouden Harp en een Gouden Kalf voor zijn muziekscore voor de Nederlandse film Bolletjes Blues.

ChildsPlay, een driemanschap uit Amsterdam, heeft tot nu toe het beste jaar ooit achter de rug. In coproductie met Chuckie maakten zij met J Balvin, Anitta en Jeon de hit Machika. Het nummer bereikte de platina status in de VS en Zuid-Amerika en onlangs ontvingen zij ze een Latin GrammyNomination. Voor UMG Duitsland maakten ze een remake van Jah Rules & Ashanti's Always on Time, ze gingen een samenwerking aan met Maejor van Virgin Records Brazil en maakten een single met populaire Mexicaanse artiest Jacob Duque (Warners Mexico).