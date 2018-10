Pippa Middleton bevallen van een zoontje

Hoe het jongetje heet, is nog niet duidelijk. Rebecca English, de royaltyjournalist van de Daily Mail, onthult het nieuws op Twitter. „George, Charlotte en Louis hebben er een neefje bij! James en Pippa hebben een zoontje gekregen. Hij is maandag 15 oktober geboren om 13.58 uur en weegt zo’n vier kilo. Iedereen is dolblij en met moeder en de baby gaat het goed.”

Pippa en James werden maandagochtend al gespot bij de kraamafdeling van het St Mary’s-ziekenhuis in Londen. Catherine beviel daar ook van haar drie kinderen.De geruchten dat Pippa op het punt van bevallen stond, gingen daardoor al snel de ronde.

Het is het eerste kindje voor het stel, dat elkaar anderhalf jaar geleden het jawoord gaf.