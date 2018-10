Will and Grace eind oktober te zien bij TLC

De serie vertelt over de vriendschap tussen een succesvolle homoseksuele advocaat (Eric McCormack) en zijn neurotische beste vriendin (Debra Messing). Will & Grace liep tussen 1998 en 2006 acht seizoenen en won tientallen prijzen. De serie was baanbrekend vanwege de prominente rol die een homoseksuele man in de serie had.

De reeks maakte vorig jaar een doorstart die extreem goed werd ontvangen. Een derde reeks is inmiddels aangekondigd. In het tweede seizoen is een aantal nieuwe acteurs aan de cast toegevoegd. Zo is David Schwimmer (vroeger Ross uit Friends) te zien als de nieuwe vriend van Grace en speelt Matt Bomer de nieuwe liefde van Will.