Don Diablo meest gedraaide producer ter wereld

Vorige jaar stond de Drent nog op de tweede plaats. Toen moest hij de Amerikaanse producer Skrillex nog voor zich dulden.

Don Diablo bracht in 2004 zijn debuutalbum uit. Hij werkte samen met bekende Engelse rappers en hiphopartiesten. De dj maakte remixen voor grote sterren als Ed Sheeran, Madonna en Justin Bieber. Hij won verschillende prijzen en werd in 2016 uitgeroepen tot beste producer van het jaar.

Het meest gedraaide nummer van Don Diablo is No Good, dat hij samen met Zonderling maakte. De volgende Nederlander in de lijst is dj Hardwell die de vijfde plek bekleedt. Don Diablo draait deze maand onder meer op het Halloweenfeest in Disneyland Parijs.