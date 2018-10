RTL koopt rechten Alone at home op MIPCOM

Alone At Home is een programma waarin ouders hun kinderen een paar dagen alleen in huis laten. Het televisieformat geeft een beeld van de invloed die ouders hebben op hun kinderen en hoe zelfstandig de volgende generatie eigenlijk is, maakte RTL dinsdag bekend.

Via camera’s volgt een team van kinderbegeleiders en senior kinderpsychologen alle bewegingen van de kinderen 24 uur per dag in en om huis.