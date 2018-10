Docu over Sylvana Simons: Demon of Diva

De film, die is gecoproduceerd door de EO, probeert een beeld te schetsen van de vrouw die begon als vj bij TMF maar inmiddels het boegbeeld is van de politieke partij BIJ1 en van een strijd voor gelijke rechten voor multiculturele minderheden. Ook manifesteerde zij zich als tegenstander van Zwarte Piet. Het leverde haar vele bedreigingen op.

Simons werd voor de documentaire gevolgd in de maanden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Bij deze verkiezingen behaalde BIJ1 één zetel in Amsterdam. Daarnaast zitten in de film beelden van Simons bij haar therapeut.