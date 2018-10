Joris’ Kerstboom na negen jaar weg uit Den Bosch

Vanaf 2009 stond presentator Joris Linssen in zijn kerstprogramma stil bij bijzondere levensgebeurtenissen van mensen. De Parade in Den Bosch was vanaf het begin de hoofdlocatie van het programma.

KRO-NCRV heeft voor een andere locatie gekozen omdat Den Bosch nog geen definitief plan heeft kunnen aanleveren voor het winterevenement in de stad. De gemeente betreurt het vertrek van het programma omdat het een publieksevenement was met uitstraling tot ver buiten de stad.