Monica Geuze in tranen om zieke dochtertje

In de video die de vlogster maandagavond op YouTube deelde, liet ze weten hoe de situatie er op het moment voorstond. Ze moeten nog een paar „Wat er aan de hand is, weten we nog niet echt, maar wel dat ze te weinig drinkt en de kans op uitdroging op een gegeven moment om de hoek komt kijken.”

De vlogster heeft nog geaarzeld om er in haar vlog over te beginnen. „Maar het is wat het is.” Ze laat weten dat het vooral preventief is, maar breekt als ze vertelt over hoe het is om haar dochtertje te zien die sondevoeding krijgt. „Dat is echt zo k*t om te zien, dat ze een slangetje naar binnen brengen. Maar aan de andere kunt zo’n geruststellling dat ze binnenkrijgt wat ze moet binnenkrijgen. Het is gewoon zo k*t dat je geen oorzaak weet.” Monica benadrukt meerdere malen dat hun 13 weken oude dochtertje niet in levensgevaar is, maar kan niet zonder te huilen haar verhaal doen.

Ook als ze thuiskomt uit het ziekenhuis en vertelt over hoe Zara Lizzy nog steeds wel kan lachen, wordt het haar te veel. „Ik ben gewoon helemaal kapot. Echt verschrikkelijk is dit. Maar ik wil me ook niet aanstellen, want we zijn er gewoon op tijd bij en hoe het er nu uitziet, komt het ook sowieso goed. Alleen, ik weet gewoon dat er zoveel ouders zijn die een ergere situatie hebben en je kunt je er gewoon echt niks bij voorstellen.”