BZV-boer Henk smokkelde vriendin naar binnen via geheime schuurdeur

Boer Henk, die dit jaar nog trouwde met zijn vriendin uit het programma, Fiona, wist zijn liefde door een geheime deur in de schuur naar binnen te smokkelen. „Dan belde Fiona van tevoren, keek ik uit het raam of er niemand aankwam en zette ik gauw de schuurdeur open. Dan reed zij snel de schuur in en dan snel de deuren dicht. Hadden we stiekem nog een deur binnendoor gemaakt, zodat ze meteen het huis kon inlopen.”

Eén keer werd hij toch betrapt door de buurman. „Zondagochtend zouden we naar de koeien gaan; ik dacht, dan komt er toch niemand aan. Gelukkig kon hij er enorm om lachen en heeft hij tot de laatste aflevering zijn mond dichtgehouden.”

Hij liet nog weten dat het niet gemakkelijk is om de tijd tussen de opnames voor het tv-programma en de daadwerkelijke uitzending de relatie verborgen te houden, al krijgen de boeren wat tips van het programma. „Maar 1 tip eigenlijk: je moet vooral niet samen in het openbaar afspreken. Je kunt elkaar alleen maar thuis ontmoeten. Dat is heel lastig, want je wilt natuurlijk naar buiten toe en leuke dingen doen met elkaar. ”

Volgens hem spreekt de omroep je er wel degelijk op aan als je deze gouden regel overtreedt. Maar op de ’overtreding’ van boer Marnix, die op de paardenmarkt in Tynaarlo met een blonde vrouw werd gespot, wilde de omroep niet reageren.

