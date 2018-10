Dubbel Kristal voor documentaire over Nederlands-Indische muzikanten

Dat is voor een Nederlandse documentaire een opvallend aantal. De 20.000e bezoeker werd gehuldigd in bioscoop Agnietenhof in Tiel.

Klanken van Oorsprong gaat over verscheidene generaties Nederlands-Indische muzikanten. Onder meer de Tielman Brothers, de Crazy Rockers en The Blue Diamonds komen aan bod.

De documentaire is nog te zien in een flink aantal arthouses en on demand via Picl.