Inzameling voor open podium Open Bac

Zowel het Betty Asfalt als de Open Bac krijgen geen subsidie van de gemeente Amsterdam. De avonden worden grotendeels georganiseerd door bevlogen vrijwilligers. Met een kleine crowdfunding op de website Voordekunst ter gelegenheid van de 1500e editie op 8 januari, hopen de organisatoren de toekomst weer enige tijd veilig te stellen.

De wekelijkse avonden waar iedereen die wil een kwartier kan optreden, begonnen ooit in theater De Engelenbak. Open Bac was ooit de plek waar mensen als Maarten van Roozendaal, Daniël Arends, Brigitte Kaandorp en Theo Maassen hun eerste optredens verzorgden. Toen De Engelenbak in 2013 de deuren moest sluiten, nam het theater van Paul Haenen en zijn partner Dammie van Geest het initiatief over.