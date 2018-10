Kim Kardashian-lookalike deelt gruwelijke foto’s mislukte kontimplantaten

Jordan James Parke waarschuwt voor een kliniek in Istanbul en noemt ook een dokter bij naam. „Ze hebben naast mij ook anderen verminkt, en hebben me met vreselijke littekens opgezadeld. Ze zijn hebberig en geven alleen om geld”, schrijft hij bij een serie foto’s van de resultaten, waarbij ingezoomd is op de wonden rond de anus.

De lookalike adviseert zijn volgers dan ook om altijd research te doen, wat hij zelf in dit geval klaarblijkelijk niet voldoende heeft gedaan.