Nachtzuster blijft behouden voor Radio 1

Dat heeft Max-directeur Jan Slagter laten weten. Het programma dreigde in het nieuwe NPO-voorstel gehalveerd of geofferd te worden. Dit leidde tot veel boze reacties van luisteraars en critici, die stelden dat het unieke programma behouden moest blijven. Luisteraars startten zelfs een petitie om het programma te redden.

„Dit wilden wij écht graag”, aldus Slagter. „Nachtzuster is uniek en Astrid de Jong is uniek. Daar moet altijd ruimte voor worden gemaakt.” Het programma wordt nu uitgezonden in de nacht van donderdag op vrijdag. Slagter ontkent dat de nacht van zaterdag op zondag minder ’gunstig’ zou zijn. „Me dunkt dat er in die weekendnacht veel mensen ’s nachts wakker zijn en graag naar de radio luisteren.”

De nachtprogrammering van NPO Radio 1 gaat in 2019 op de schop. De komst van nieuwe ’horizontale’ programma’s betekent dat oude shows het veld moeten ruimen. Het gaat volgens de NPO niet om een bezuinigingsmaatregel maar om ’innovatie de ruimte te bieden’.