Mees Kees gaat alsnog op kamp in het theater

De afgelopen jaren is Mees Kees uitgegroeid tot één van de populairste meesters van Nederland. Zo trok de film, met dezelfde titel als de musical Mees Kees op kamp, meer dan 600.000 bezoekers naar de bioscoop en van de 12-delige boekenreeks zijn al meer dan 800.000 exemplaren verkocht. De musical vertelt het verhaal van Mees Kees die met zijn klas op kamp gaat naar de duinen. Omdat schooldirectrice Dreus wil dat het vooral een leerzame werkweek wordt, geeft ze Mees Kees een goed dichtgetimmerd werkplan mee. Maar Mees Kees heeft zo zijn eigen manieren om daarmee om zijn klas iets bij te brengen.

Oldenhave

Het script is in handen van Allard Blom, Martin Michel tekent voor de regie en choreografie en Marnix Wetzer zal de muziek produceren voor deze nieuwe musical. Net als bij de bioscoopfilms is Mirjam Oldenhave, schrijfster van de boekenreeks, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de musical.

„Met deze aankondiging ben ik enorm verheugd dat wij de productie nu écht naar de theaters gaan brengen. Tijdens de eerdere aankondigingen dat wij met z’n allen op kamp gingen met Mees Kees ontvingen wij al een stormvloed aan enthousiaste reacties vanuit het publiek én, het allerbelangrijkste, onwijs veel reacties en auditie aanmeldingen van kinderen! En zeg nou zelf.. wie wil er nu eigenlijk niet mee met Mees Kees op kamp? Vanaf vandaag kan ieder kind tussen de 9 en 14 jaar met zang- dans, - en acteertalent zich aanmelden bij Stent Casting voor de kinderaudities. Ondertussen heb ik mijn tandenborstel al ingepakt, we gaan op kamp en ik heb daar zin in!’’, aldus producent Giovanni Sturkenboom.

Mees Kees op kamp zal nu op zondag 14 januari 2024 in première gaan in Schouwburg Het Park in Hoorn, maar is al vanaf december 2023 te zien.