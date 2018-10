Youp van ’t Hek verwijt vrouwen dat zij ’verleiden en ontwrichten’

De cabaretier kwam onder vuur te liggen omdat hij het verhaal van Ford in een column in twijfel trok. In de uitzending van Pauw erkende Van ’t Hek dat hij de column in kwestie ’iets te baldadig’ had opgeschreven. Het was echter „niet echt een excuus”, beklemtoont de komiek op de website van Pauw daags na de uitzending. „Sommige dingen hadden wel wat minder bot gemogen. Ik had niet genoeg rekening gehouden met de echte slachtoffers van #MeToo.”

Maar voor de rest trekt Van ’t Hek zijn woorden over Ford niet in. En zal hij ook niet voorzichtiger te werk gaan als hij over #MeToo schrijft. „Nee, geen seconde. Ben je belazerd. Ik heb zoveel vrouwen mannen zien verleiden en ontwrichten. De dames moeten ook eens even een spiegeltje kopen met z’n allen. Het zal best dat wij het allemaal hebben gedaan.”