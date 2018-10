Ferry Corsten onthult hoe hij als dj overleeft

In Theater De La Mar vindt een gesprek plaats over hoe professionals een leven in de dancescene kunnen combineren met een gezinsleven. Corsten behoort tot de wereldtop van de trance-dj’s. Hij geeft doorlopend optredens voor tienduizenden mensen over de hele wereld.

Het onderwerp vitaliteit staat hoog op de agenda in de dancescene sinds het onverwachte overlijden van de Zweedse dj Avicii. De 28-jarige artiest maakte een einde aan zijn leven omdat hij de druk van de scene niet meer aankon. De Nederlandse dj Hardwell kondigde begin september aan dat hij voor onbepaalde tijd stopt met optreden omdat de stress hem te veel dreigde te worden.

Corsten sprak eerder over het onderwerp in het boek Dit boek is gezond, waarin bekende Nederlanders hun verhalen over vitaliteit delen. „Met meerdere shows in een paar dagen tijd heb je weinig reserves”, vertelt de dj in het boek. „Met een paar drankjes knal je al snel met je neus tegen de muur op.” De Rotterdammer heeft een strak regime van gezond eten, gestructureerd slapen en hardlopen om de stress tegen te gaan.