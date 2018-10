Dance-organisatie ALDA slaat vleugels uit naar Amerika

ALDA hoopt met de samenwerking voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Insomniac ziet op zijn beurt ’volop kansen’ op de Europese markt en samen willen de bedrijven Azië gaan veroveren. „Wij zien het partnership met Insomniac als dé kans om nieuwe en bestaande dance-concepten naar de verste uithoeken van de wereld te brengen”, aldus Allan Hardenberg van ALDA.

Hardenberg wil met zijn bedrijf ’verder groeien en fans over de hele wereld onvergetelijke ervaringen geven’. „Voor die torenhoge ambitie hebben we een sterke partner nodig. Ik ben er dan ook trots op om vandaag te mogen aankondigen dat we met Insomniac de deal hebben gesloten die dit mogelijk gaat maken.”

Insomniac, dat 25 jaar bestaat, organiseerde wereldwijd ruim tweeduizend festivals. Het bekendste is Electric Daisy Carnical (EDC) in Las Vegas, een van de grootste muziekfestivals van de VS. „Door ons nu te verenigen kunnen we nieuwe dance-concepten van topniveau naar alle uithoeken van de wereld brengen”, zegt Pasquale Rotella van Insomniac over de samenwerking met ALDA.

Over het bedrag dat er met de deal is gemoeid doen beide partijen geen uitspraken. ALDA en Insomniac blijven onafhankelijk opereren.