Venom en A Star is Born bezorgen bioscopen VS recordopbrengst

Hier komt volgende week nog de nieuwe horrorfilm Halloween bij, die het volgens experts heel erg goed gaat doen. Dat blijkt uit een analyse van website The Wrap. Venom bracht in twee weken tijd 142 miljoen dollar op; A Star is Born staat na twee weken op 94 miljoen dollar. Beide titels blijven het onverminderd goed doen.

Halloween is een verlate sequel op de gelijknamige horrorklassieker uit 1978 over een psychopatische moordenaar die het op zijn zus gemunt heeft. Er werden de afgelopen veertig jaar zeven vervolgen en twee remakes gemaakt. Maar de nieuwe Halloween negeert al die ‘extra’ films en zet het verhaal voort van de strijd tussen Michael Myers en zijn zus Laurie Strode. Actrice Jamie Lee Curtis keert in de nieuwe film terug in de rol die in de jaren zeventig haar grote doorbraak betekende.