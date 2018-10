Nieuwe NPO radio-apps afgekraakt

„Natuurlijk komen er in zo’n eerste fase kleine bugs aan het licht”, stelt de zegsman. „We zitten er bovenop en doen er alles aan om die meteen op te lossen.”

De problemen deden zich vooral voor met streams, alleen bij iOS. „Deze zijn inmiddels verholpen”, aldus de NPO. De Publieke Omroep vraagt het publiek vooral via sociale media positieve én negatieve ervaringen met de nieuwe apps te delen. Dat doen zij volop, en zij sparen daarbij de omroep niet. „Weer die slecht functionerende NPO-app”, tweet iemand. Anderen melden dat de nieuwe apps slechter zijn dan de vorige. „Toch knap van de NPO app-makers. Dat ze in staat zijn met iedere update een goedwerkende app compleet te vernaggelen.”

De bedoeling van de upgrade is vooral het vergroten van de interactie met de luisteraar. Zo kunnen luisteraars in de app chatten met programmamakers en is het mogelijk snel in een stream terug te scrollen, een handige functie als de start van het programma werd gemist. Podcasts hebben een prominente plek gekregen in de nieuwe app.