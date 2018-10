Johnny de Mol: deze dag was bijna net zo mooi als huwelijksdag

„Ze zeggen wel altijd dat je trouwdag de mooiste dag van je leven is, nou, dat vond ik altijd een beetje...”, begint hij lachend. Op de vraag of dat het voor hem nou toch wel echt was, reageert hij dan ook typisch: „Ja natuurlijk. Nou, ik moet eerlijk zeggen: Nederland-Argentinië, 1998 in Marseille was ook écht een hele mooie dag. Toen Dennis Bergkamp die goal maakte.. Dus... het spant tussen die twee dagen”, grapt de tv-presentator.

Johnny de Mol en Anouk trouwden 5 oktober in de Algarve in Portugal. Op de dag zelf zei hij: „Onze liefde is bezegeld. Ik ben er nog helemaal vol van.”