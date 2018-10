Het DRAMA van de eerste man op de maan

De aandacht die hij kreeg na de missie heeft er mede voor gezorgd dat Armstrong als een ander mens terugkwam uit de ruimte. Ⓒ Hollandse Hoogte

HOLLYWOOD-films waren er over de mislukkingen van de ruimtevaart (Apollo 13 met TOM HANKS), maar níet over het grootste succes: de eerste man op de maan in 1969. Het leven van deze astronaut, NEIL ARMSTRONG (1930-2012), komt nu eindelijk in de bioscoop. En dat werd tijd...