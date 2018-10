Samantha Markle reageert op zwangerschap

Ⓒ Hollandse Hoogte

Vanaf haar vakantieadres in Ierland heeft Samantha Markle, de halfzus van Meghan, in een interview met The Sun gereageerd op het koninklijke babynieuws. „Hierdoor verdwijnt alles wat er het afgelopen jaar gebeurd is naar de achtergrond. Ik wil dat Meghan gelukkig is en rust aan haar hoofd heeft. Iedereen dient nu positief te zijn”, aldus Samantha, die zich meerdere malen negatief heeft uitgelaten over haar jongere halfzusje, met wie ze al jaren geen contact meer heeft.