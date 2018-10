Monique moet opnieuw afscheid nemen van jonge pup

Het dier is pas 6 maanden oud, maar kampt met een ernstige vorm van HD en ED (heupdysplasie en elleboogdysplasie) en heeft slijtage waar niets meer aan te doen is.

„Lieve, knappe, stoere, dappere Capo. Wat is het leven soms oneerlijk. Hij is pas 6 maandjes jong, maar heeft nu al zo veel pijn (ook al toont hij dat niet) en moet nog zo veel groeien dat zijn gewrichten zijn gewicht niet kunnen dragen. En dan moet je als honden mama en papa verdomme de ergste beslissing nemen om uit liefde je hondenkind van 6 maandjes uit zijn pijn te verlossen! Maandag gaat deze lieverd over de regenboogbrug, zonder pijn. Kapot van verdriet”, aldus Monique.

In mei moest de blondine afscheid nemen van haar eigen hond Dunya, die ze 14,5 jaar had. De viervoeter had een tumor in haar hoofd en kampte met spieruitval.