’Kris Jenner woedend over Oeganda-reis Kim’

„Met name Kims populariteit zou tot een dieptepunt zijn gezakt en die negatieve tendens slaat ook over naar de andere zussen. Kris probeert als manager met man en macht de boel bij te sturen en is woedend op Kanye, die gewoon zijn gang gaat en hiermee de familie in diskrediet brengt”, aldus een bron.

Kris verwijt haar schoonzoon roekeloos gedrag, waarin Kim wordt meegesleurd. „Ze schreeuwde tegen Kim dat ze haar kinderen in gevaar brengt met deze reis en dat de ontmoeting met Museveni niet had moeten plaatsvinden. Kanye zou zijn vrouw hiertoe overgehaald hebben, waar ze eerst niet mee wilde. Maar ze wil zo graag een politieke toekomst, dat ze ermee instemde.” Eerder bezocht de realityster president Trump in het Witte Huis, wat haar man afgelopen week ook deed.

„Ze heeft zoveel fans verloren maar nu een excuus maken heeft geen zin en is zelfs nog gevaarlijk, aangezien ze nog steeds in Oeganda zitten. Dat kan hen in een penibele situatie brengen.”