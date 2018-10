Nieuwe stap in scheiding Brad en Angelina

Volgens familierechtspecialist Steve Mindel, die overigens niet bij de zaak betrokken is, is het normaal dat dergelijke personen worden betrokken bij voogdijzaken. „Een rechtbank wil geen partij trekken, daarom halen ze er iemand bij die het kan evalueren. Hij zal een onderzoek doen, waarbij de ouders en kinderen worden geïnterviewd. Ook zullen grootouders, leraren en artsen worden ondervraagd.”

Dr. Katz leverde zijn formulieren afgelopen week in bij de rechter en start zijn onderzoek zo snel mogelijk. „Dat houdt in dat er schot zit in de scheidingszaak, waar Jolie en Pitt er zelf niet uitkwamen. Er zal een plan op tafel moeten komen aangaande juridische zaken, medische zorg, educatie en een dagelijks schema voor hun zes kinderen”, aldus Mindel.

Tot dusver zou het Angelina zijn geweest die de omgang van de kinderen met Brad tegenhoudt. Ze ontsloeg haar eerdere scheidingsadvocaat Laura Wasser afgelopen maand en heeft een nieuwe advocaat in de hand genomen. Totdat de voormalig geliefden eruit komen, moeten ze zich houden aan een interim afspraak over de voogdij, die eerder opgesteld is.