Richard Branson lanceert nieuw festival

Richard Branson Ⓒ Hollandse Hoogte

In zijn dankwoord na het ontvangen van zijn ster aan de Hollywood Walk of Fame, zei Sir Richard Branson zijn muziek-imperium te gaan uitbreiden met zijn eigen festival Virgin Fest. Het wordt een multi-ervaringsgericht muziekfestival dat hij in 2019 zal lanceren in de Verenigde Staten. Dit meldt The Hollywood Reporter.