Michiel Romeyn in romantische komedie

Eerder werd al bekend dat Elise Schaap en Maarten Heijmans de hoofdrollen vertolken. Schaap speelt Cato, een idealistische advocaat met een nuchtere kijk op de liefde. Heijmans vertolkt de rol van haar collega Gijs, een vechtadvocaat die vooral wil scoren in zijn werk en de liefde.

Romeyn is in de film te zien als de baas van het advocatenkantoor. Blok is gecast als zijn assistente Anja en Luijkx is gecast als Sander, Cato’s vriend.

De regie van Wat is dan liefde is in handen van Aniëlle Webster, die vorig jaar groot succes had met Huisvrouwen bestaan niet. Het scenario is geschreven door Dorien Goertzen (Nieuwe Buren). Distributeur Independent Films brengt Wat is dan liefde op 19 december 2019 uit in de bioscoop.