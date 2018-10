Herman Brusselmans (61) en Lena (25) bezegelen liefde

Herman en Lena zijn nu ruim twee jaar samen. „We zijn drie weken geleden samen gaan wonen”, laat Brusselmans in de Vlaamse talkshow Van Gils en Gasten weten. „Dat is even wennen, maar we hebben een periode van repetitie gehad. Een dag of vier, vijf in de week woonden we al samen. Dat viel mee en daarom besloot ik dat ze mocht komen. Lena woont in Brussel en werkt in Waterloo, maar sinds kort ook gedeeltelijk in Gent en dat scheelt toch ook in verplaatsingen.”

Op de vraag of de volgende stap gezinsuitbreiding is, reageert Brusselmans ironisch: „Het is nu 2018 en de eerste wordt verwacht in 2026, het tweede in 2031. Sven en Kat gaan ze heten.” Toch liet hij eerder weten kinderen niet uit te sluiten. „Kinderen zijn altijd ter sprake gekomen. Mijn eerste vrouw werd niet zwanger, ook al was alles medisch in orde, en mijn tweede vrouw wilde geen kinderen. Met Lena is daar wel sprake van, maar het blijft natuurlijk een probleem. Je kan met elkaar niet oud worden, en dat kind zal zijn vader ook niet al te oud zien worden. Maar 100 procent is het nog niet uitgesloten”, vertelde hij aan HLN.