Boyzone wil geen hologram

Naar aanleiding van het nieuws dat er een hologram van Amy Winehouse wordt gemaakt voor een nieuwe tour, vertelt Shane aan Bang Showbiz dat hij niet verwacht dat hij of de andere Boyzone-leden dit ooit zouden overwegen.

„Om eerlijk te zijn denk ik ook dat het al te snel is wat Amy betreft,” vult Mikey hem aan. „Er kwam onlangs een hologram van Roy Orbinson en natuurlijk van Elvis en dat liep goed, maar die mannen zijn dan ook al lang geleden overleden.”

Ronan wil een hologram van de band niet direct uitsluiten. „Misschien, als we er al heel lang niet meer zijn. Maar tot die tijd blijven we het gewoon zelf doen. We worden anders niet eens betaald gok ik!”