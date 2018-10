Ariana verdrietig over verbroken verloving

„Het is tijd om het internet voor even gedag te zeggen. Het is zwaar om berichten te ontwijken die ik niet wil zien”, aldus Ariana. „Het is heel verdrietig allemaal en we proberen om gewoon door te gaan. Bedankt dat jullie er altijd zijn”, zei ze tegen haar fans.

Wellicht had Ariana al snel spijt van haar berichtje om even niet op het internet te kijken. Ze verwijderde de post en plaatste in plaats daarvan een reeks foto’s van haar bezoek aan NBC’s A Very Wicked Halloween, waarbij ze onder meer poseerde met actrice Idina Menzel. „Kan niet geloven dat mijn angst dit bijna voor mij had verpest”, zo omschreef ze haar gevoelens. „Niet vandaag Satan, en ook niet morgen of overmorgen.”