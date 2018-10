Anna Faris en Chris Pratt ronden scheiding af

Pratt en Faris maakten vorig jaar zomer bekend dat ze na een huwelijk van ruim acht jaar uit elkaar gingen. De Guardians Of The Galaxy-acteur en de Mom-actrice trouwden in 2009 en hebben een zesjarig zoontje, Jack. Voor hem hebben ze een co-ouderschap opgezet.

