’Mel B stompt mannelijk model’

Volgens TMZ onderzoekt de politie de zaak. Dujuan Thomas zegt dat hij zaterdag na afloop van een modeshow door Mel B is geslagen. Het model zou backstage aan de zangeres hebben gevraagd of hij samen met haar op de foto mocht gaan. Toen hij het resultaat van de foto niet mooi vond, vroeg hij om een tweede foto. Volgens Dujuan sloeg Mel B hem vervolgens op zijn borst.

Bronnen melden dat ze hem wederom stompte toen hij haar op een later moment nog een keer tegenkwam. De zangeres was toen samen met vriendinnen en zou het gevoel hebben gehad dat hij haar achtervolgde. Thomas is niet gewond geraakt door de klappen, maar de zaak wordt nog onderzocht. Mel B heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.