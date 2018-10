Tony Junior vindt ADE ’grote kontkusbende’

„Iedereen heeft elkaar nodig, wil elkaar geforceerd zien. Alle dj’s willen hun demo laten horen en vragen dan wil je even naar mijn plaat luisteren? En ik ben een redelijk aardig mens, dus ik zeg dan ’ja is goed!’ Het is vooral vermoeiend, met persdagen en een beetje kutshows. Dus kijk ik er al maanden naar uit? Nee, niet echt”, liet Tony dinsdag weten in de avondshow Bij Igmar op Qmusic.

Tony Junior is onder meer bekend van de hit Get Down, die hij samen met DJ Tiësto maakte. Het grote publiek leerde hem kennen door zijn deelname aan Expeditie Robinson.